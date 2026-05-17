Aksa 1. Lig’de sezonu 2. Olarak tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Aslanköy, ilk transferini gerçekleştirdi.

Aslanköy, Yenicami’den Reşit Erişik’i bonservisli olarak transfer ettiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

HOŞGELDİN REŞİT ERİŞİK

“Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonucunda Reşit Erişik ve kulübü ile bonservisli transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştır.

Reşit Erişik’e kulübümüze hoşgeldin diyor ve yeni sezonda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz.”