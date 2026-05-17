Stat: Gönyeli Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Abdulkadir Karadağ, Rüya Sakallı, Şahin Coşkun
Binatlı: Ali, Mehmet, Şahan, Şahin, Burak, Ferhat, Erdem, Mehmet, Behiç, Bahattin, Azat
Geçitkale: Salih, Hüseyin, Burçin, Yarkın, Barna Derin, Baran Türkan, Rifat, Ali, Oğuzhan, Yekta, Bekircan
Goller: 74’ Mehmet Neşe, 90+6’ Azat Tip (Binatlı), 49’ Baran Türkan, 76’ Bekircan Çoban (Geçitkale)
AKSA 1. Lig’de BTM 1. Lig’e düşecek son 2 takımın belirleneceği Play-Out ilk hafta maçında Binatlı ile Geçitkale karşı karşıya geldi. Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Lige tutunmak hedefindeki iki takımın mücadelesinde kazanan çıkmadı. Son anlara Geçtikale 2-1 önde girdi. Binatlı’nın beraberlik golü 90+6’ncı dakikada geldi.
Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. 49. dakikada Geçitkale Baran Türkan’ın golü ile 1-0 öne geçti. 74. dakikada Mehmet Neşe skora dengeyi getirirken, 76. dakikada Geçitkale takımı Bekircan ile yeniden 2-1 öne geçti. Maçın son bölümü nefes kesti. 90+6. dakikada Azat köşe vuruşundan gelen topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla Geçitkale puanını 18’e, Binatlı ise 19’a çıkardı. 2. haftada Geçitkale-Yalova, Binatlı-Maraş maçları oynanacak.