Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Hesap.com Antalyaspor, evinde Kocaelispor'u konuk etti.

Mücadele Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Kırmızı-beyazlıların golünü 79'da S. Ballet kaydetti.

Bu sonuca rağmen Antalyaspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e veda eden üçüncü takım oldu.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 34 puanla ligde kaldı.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor 3-3 berabere kaldı. Eyüpspor 87. dakikada bulduğu beraberlik golüyle 33 puanla Süper Lig'de kaldı.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34.haftasında konuk ettiği şampiyon Galatasaray’ı 1 – 0 mağlup ederek 35 puana ulaşarak 13. Sırada ligi tamamladı.