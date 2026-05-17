Kadınlar Ligi finalinde Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.

Final mücadelesinde rakibini 4-1 mağlup eden Gençlik Gücü, sezonu şampiyonlukla tamamladı. Böylece yeşil-beyazlı ekip, kadın futbolunda bir kez daha kupayı müzesine götürerek çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Mücadelede yeşil beyazlıların gollerini Zehra Borazancı (2), Ayşe Çetinkaya ve Maria Caroline kaydederken, sarı lacivertlilerin tek golü Sıla Dilöz’den geldi.

Maçın tamamlanmasıyla birlikte yeşil beyazlı oyuncular kupasını havaya kaldırdı, büyük bir sevinç yaşadı.

Bilindiği üzere erkeklerin mücadele ettiği futbolda da hem AKSA Süper Lig hem de Kıbrıs Kupası şampiyonu olan China Bazaar Gençlik Gücü, Kadınlar Ligi’ni de kazanarak son bir hafta içerisinde 3. kupayı da müzesine götürdü.