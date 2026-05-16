AKSA Birinci Lig Play Off Grubu’nun ilk haftası bugün oynandı. Değirmenlik, ilk haftada güçlü rakibi DND L. Gençler Birliği’ni 1-0 mağlup etti ve Süper Lig yolunda avantaj elde etti. Gruptaki diğer karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

İlk hafta karşılaşmaları sonunda lider Değirmenlik puanını 31’e yükseltti. Grupta Lapta’nın 28, DND L. Gençler Birliği ve Düzkaya’nın 26 puanı bulunuyor.

Grubun 2’nci haftasında Çarşamba günü Değirmenlik - Düzkaya, Lapta – DND. L Gençler Birliği karşılaşmaları oynanacak. Değirmenlik maçını kazanıp, Lapta’nın puan kaybetmesi durumunda Değirmenlik Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek.