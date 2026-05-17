Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Tenisi Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Federasyon tarafından düzenlenecek olan “19 Mayıs Gençlik Kupası”, 19 Mayıs Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

KADINLAR VE ERKEKLERDE İKİLİ KATEGORİDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kadınlar ve erkekler olmak üzere ikili kategoride düzenlenecek turnuva, sabah saat 09.30’da başlayacak. Büyük ilginin olduğu organizasyona şu ana kadar 12 takım başvuruda bulundu.

Para ödüllü olarak organize edilen turnuvada dereceye girecek takımlara toplam 44 bin TL ödül dağıtılacak. Organizasyonda birinci olan takımlar 10 bin TL, ikinci olan takımlar 7 bin TL, üçüncü olan takımlar ise 5 bin TL ödülün sahibi olacak.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Federasyon yetkilileri, gençlerin spora yönlendirilmesi ve futbol tenisinin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla düzenlenen organizasyonun 19 Mayıs ruhuna yakışır mücadelelere sahne olması bekleniyor.

Turnuvada, dereceye girecek takımlara ödülleri maçların tamamlanmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.