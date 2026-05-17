Stat: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Hasan Baldan

Karşıyaka: Osman Erdoğan, Gökhan Özer, Isaac, Lawrence Ogbe, Andy Okpe, Toykan Hacet, Mouhamed Mbaye, Kande, Mehmet Erol, İlker İnceler, Süleyman Batuk

Kadınlar Ligi Şampiyonu da Gençlik Gücü
Mormenekşe: Doğuhan Egazi, Fetin Beyitoğluları, Aziz Topel Duyuran, Mehmetali Öztemiz, Mustafa Menekşeli, Modou Gadj, Kadir Erol, Danıel Kehınde, Ahmet Can Kırşan, Emre Özsin, Kobına Amoah.

Goller: 15’ Lawrence Ogbe, 38’ Toykan Hacet, 53’ ve 69’ Andy Okpe (Karşıyaka).

AKSA Süper Lig’den AKSA Birinci Lig’e düşecek son 2 takımın belirleneceği Play–Out ilk karşılaşmasında Karşıyaka ile Mormenekşe Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldi. Rakibi Mormenekşe karşısında doksan dakikanın sonunda sahadan farklı galibiyetle ayrılan Karşıyaka, Play-Out ilk karşılaşmasını galibiyetle tamamladı. Karşıyaka, ilk devreyi Lawrence Ogbe ve Toykan Hacet’in golleriyle Mormenekşe karşısında 2-0 önde kapattı. İkinci devrede etkili oyununu devam ettiren Karşıyaka, Andy Okpe’nin ayağından bulduğu gollerle skoru 4-0 yapmayı başardı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Karşıyaka Play-Out ilk karşılaşmasını galibiyetle kapatmış oldu. Karşıyaka aldığı bu galibiyetle puanını 19 yaparken, Mormenekşe 14 puanda kaldı. İkinci maçlarda Karşıyaka-Mesarya, Mormenekşe-Lefke maçları oynanacak.