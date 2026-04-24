Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde yavaş yavaş bahar aylarının son günlerine doğru ilerlenirken, ülkede gerek büyükbaş hayvancılık gerekse küçükbaş hayvancılık yapan vatandaşların ovaya inerek harıl harıl silaj ve sano yapmaya devam ediyor.

Yaklaşık 10 gündür havaların ısınmaya başlaması ve nemin azalmasıyla birlikte arpa, buğday ve fiğ ekili arazilerinde biçme ve bağlama işlerine hız veren hayvancıların bu yıl bereketli ilkbahar yağmurlarıyla birlikte verimin artmasıyla beklentilerinin üzerinde sano ve silaj yaptıkları bildiriliyor.

Özellikle Mesarya bölgesinde bazı hayvancıların arazilerini sulama fırsatı bulmasıyla birlikte dönüm başına 5 adet rulo sano balyası yaptığı bildirilirken, ilerleyen günlerde ise saman balyası yapmak için diğer çiftçilerle anlaşmaya çalıştıkları aldığımız bilgiler arasında yer almakta…