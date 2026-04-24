Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasının 106. yıl dönümüydü. 1921 yılında milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1929 yılında çocuklara armağan edilmişti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı.
Açılışla beraber binlerce kişi, yağmura rağmen ellerindeki Türk bayrakları ile Atatürk'ün huzuruna geldi. Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan yurttaşlar, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öte yandan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, geçen 12 yıldaki alışkanlığını sürdürerek yine Anıtkabir'deki törene katılmadı.