Ülke sporuna önemli katkıları olan Hasan Ruso için 20. ölüm yıldönümünde 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü kabri başında sabah 10.30’da anma töreni düzenlenecek.

Kıbrıs Türk sporuna futbolcu, hakem, Hakemler Birliği ve uzun yıllar Atletizm Federasyonu başkanlığı yaparak hizmet veren Hasan Ruso, doğup büyüdüğü Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü’ne uzun süre sporcu olarak hizmet etmiş, kulüp tarihinde önemli yeri bulunan 1958-59 sezonu 2. Lig şampiyonluğu ve Küçük Kaymaklı TSK için tarihinde bir ilk olan 1962 – 63 sezonu 1. Lig şampiyonu olan kadrosunda yer aldı. Bu tarihi şampiyonluğun kazanılmasında kardeşleri Hüseyin Ruso ve Salih Ruso ile birlikte önemli rol oynadı.

1968 yılı sonlarında aktif futbolu bıraktıktan sonra 1971 yılında futbol hakemliğine başladı. Futbol hakemliğini 1982 yılına kadar sürdüren Hasan Ruso, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Birliği’nde 1977 – 1978 yıllarında başkan, 1978 – 1982 yılları arasında da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 1972 yılından itibaren müşavir, 1974 yılından itibaren de yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdiği Atletizm Federasyonu’nda, 1978 – 1996 yılları arasında kesintisiz 18 yıl başkanlık yaptı. Atletizm Federasyonu’nda kesintisiz 18 yıl başkanlık yaparak “ spor federasyonlarında en uzun süreli başkanlık yapan spor adamları ” arasında yer aldı.

1982 – 1996 yılları arasında, KKTC Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İlkokullararası Spor Etkinlikleri Sorumluluğu’ ve Beden Eğitimi Müfettişliği görevlerini yürüttü. 1996 yılında emekliye ayrıldı.

17 Mayıs 2005’te yakalanmış olduğu amansız hastalıktan dolayı aramızdan ayrıldı. Aramızdan ayrıldıktan sonra, yapımı için yoğun uğraş verdiği Lefkoşa’da Okullar Sahası içerisindeki Atletizm Federasyonu lokâline, Kıbrıs Türk futboluna ve atletizmine vermiş olduğu hizmet ve emeklerinden dolayı, “ Hasan Ruso Atletizm Federasyonu Lokali ” ismi verildi.

Adı ve anısının yaşatılması adına, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak “Hasan Ruso Yarışları ” organize edilmektedir.