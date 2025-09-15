Bütün dünyanın gözünün kulağının olduğu Ortadoğu bölgesinde yaşanmakta olan emperyal oyunların sınır düzeltmeleri ile gündeme taşındığı günlerden geçtiğimiz yadsınamaz. Son dönemde gündeme taşınmış olan ve bahar olarak sunulan ve cumhuriyet ile yönetiliyor diye tanımlanan ülkelerin hedef koyulduğu biliniyor. Hedefe konmuş olan bazı ülkelerin cumhuriyet tanımlarının kendilerine göre bir yapı olduğu gerçektir. Bölgede hedefe konan bu ülkelerin, önlerindeki demokrasi sözcüğünün etnik yapılarının öne çıkarılarak parçalandığı biliniyor. Bu nedenle ülkelerin dilim dilim bölünmesi karşımızdaki unsuru oldukça rahatsız etmiştir.

Yaş almış olan Amerikalının Ankara’ya işgüder olarak görevlendirdiği kişinin aynı zaman Suriye ile Lübnan’da da temsilci olarak çalışmalar yapıyor olması emlak alım satımı ile ilgileniyor olması tedirginlik yaratıyor. Amerika’nın Kıbrıs konusuna ve Türk Yunan ilişkilerine müdahale etmesini gerektirecek herhangi bir gerilim yaratılmasına gerek duyulmadığı karşımızdaki unsurun basın yayın kuruluşlarında geniş bir şekilde yer alıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlanabilmesinin kolay olmayacağı biliniyor. Adı geçen ülkelerin savaş durumuna geçmeleri sonrasında Ukrayna’nın başarılı olabileceğinin hesapları yapılıyordu. Gelinen noktada konuya ilişkin umutların çözüm konusunun biraz daha bataklığa battığı yaşanıyor.

Ukrayna halkı savaşın başladığı 2022 yılında dışarıdan alınan yardımlarla başarılı olacaklarına inanıyorlardı . Aradan geçen 4 yıl sonunda savaş döneminden bu yana görüş ve düşüncelerinin değişmiş olması son derece doğaldır. Ukrayna halkı, “Bizim için zafer anlayışı değişti, Savaşın başında bizim için zafer Rusya’nın da doğal olarak kaybetmesidir”. İki ülke arasındaki savaşın sonlandırılması için karar almış olan yaş almış Amerikalı ile Rusya’nın önde gidenlerinin çözüm önerilerine göre Rusya’nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım zaten Ruslara bırakılıyor. Buna karşılık Rusya’nın işgal ettiği Donbask’ tan çekilerek bazı bölgelerin Ukrayna’ya terk edilmesi kabul edilmiştir.

Neden Yahu’nun silahlı güçlerinin günlük olarak öldürdükleri Filistinlilerin sayısını veriyor olmaları insanlık ayıbı olmanın ötesindedir. Kırımdan geçirilen sayıların açıklanmasına dünyadan gelen tepkilere gelince cılız olmanın ötesine geçemiyor. Kırımlarını sürgit eden Neden Yahu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Filistin topraklarının Tevrat’ta vaat edilmiş topraklar olduğunu belirttikten sonra kendisinin de yaptıkları ile Tevrat’ın yerine getirdiğini söylüyor.

Bölgede yaşamakta olduğumuz savaşın bu noktada sonlanmasının beklenilmemesi ve bölgede Büyük İsrail kurulana dek savaşın sürgit edeceği bilinmelidir.

Amerika’nın Ankara’daki işgüderinin Büyük İsrail’i kurma çalışmalarını yaş almış i-kinci Amerikalı olarak yapacağı çalışmalarla Gazze Şeridinde yapacakları turistik tesislerle uğraşacağının

da unutulmaması gerekiyor mu ne...

NOBEL BARIŞ Ödülünün silah tüccarı ülkelerin önde gidenlerine verilmesinin ne kadar doğru bir yaklaşım olacağının değerlendirilmesini SİZLERE bırakmayı yapacağınız inancı ile sağlık ve sevgi ile kalınız…