Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği (HAAB) üyeleri, sıcak Yaz aylarında doğadaki hayvanların su ihtiyaçlarını gidermeleri için Hamitköy ovasına su katkısı yaptı.

Sami Değirmencioğlu başkanlığındaki, Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği üyeleri Kazım Sakallı’nın sorumluluğunda birlik tarafından doğaya yerleştirilen depo ve suluklara, su takviyesinde bulundular.

Gündüz saatlerinde depo ve suluklardaki hasarları giderip, tamiratlarını yapan Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği üyeleri, gece ise depo ve sulukları su ile doldurdular.