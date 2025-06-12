Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonası’nın 4’üncü yarışı bu hafta sonu Akdoğan’da yapılıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Mesarya Belediyesi’nin ev sahipliğiyle Akdoğan’da yapılacak organizasyon sezonun dördüncü yarışı olacak. Basel Holding Ralli Şampiyonası yanı sıra Basel Holding Sprint Şampiyonası’na da puan verecek olan organizasyon ayrıca; Polaris, Genpower, Gopro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Doill, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Aveon Sigorta ve Basel Energy’nin katkıları ile gerçekleştirilecek.

AKDOĞAN’DA İLK KEZ YAPILACAK

Bu sezon 5 yarış olarak planlanan Basel Holding 2025 Ralli Sprint Şampiyonası’nın dördüncü yarışı olarak yapılacak Akdoğan Ralli Sprint yarışı, şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olacak. Sezon başından beri olduğu gibi bu yarışa da ilgi büyük oldu ve 24 ekip kayıt yaptırdı. R5 araçların olduğu Sınıf 2’de 8 ekip, Sınıf N’de 3, Sınıf R’de 3, Sınıf 1’de 5, Sınıf T2’de 1 ve Sınıf 4’te 4 ekip yarışacak.

YARIŞ PAZAR SABAHI 11.00’DE BAŞLAYACAK

Mesarya Belediyesi Akdoğan Ralli Sprint, Akdoğan Piknik Alanı’nda 15 Haziran 2025 Pazar sabahı 11.00’de start alacak. 8.5 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı ekipler biri deneme olmak üzere üç kez geçecekler. Deneme etabının başlama saati 11.30, ilk etap 12.45 ve ikinci etap 14.00’de başlayacak. Servis alanının da Akdoğan köy meydanına kurulacağı organizasyon takribi 15.30’da yapılacak ödül töreni ile son bulacak. İlk kez bir ralliye ev sahipliği yapacak olan Akdoğan’da hazırlanan etap, Yiğitler-Akdoğan yolu üzerinden başlayacak. Etap ise Akdoğan’ın güney kısmında bulunan piknik alanından takip edilebilecek. Seyirci noktası ve zıplama noktası da piknik alanında olacak.

Kayıt listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 SD Motors Fina Rally Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla VW Polo GTI Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel VW Polo GTI Rally2 2

3 3 Goodyear Racing Team Güner Şevketoğlu Nebil Öneral Mitsubishi Lancer Evo9 N

4 4 SD Motors Fina Rally Team Sami Doğan Ahmet Akbıçak VW Polo GTI Rally2 2

5 5 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Ahmet Özerdem Skoda Fabia Rally2 2

6 6 Nethouse Rally Team Mehmet Kamiloğlu Hasan Önderol Skoda Fabia Rally2 2

7 7 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

8 8 MKB Exchange Rally Team Mustafa Kemal Baran Rasim Çetinkaya Ford Fiesta S2000 2

9 9 Nethouse Rally Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2

10 10 Beşok Racing Team İlker Beşok Buğra Tabak Canam Maverick R R

11 11 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo6 1

12 12 Drift NEU Racing Team Erdaş Uçaner Berke Zeki Canam Maverick R

13 14 MKB Exchange Rally Team Şenol Çelepçi Halil Çamay Ford Fiesta Proto 1

14 15 Bilgimer Rally Team Hasan Karlıtaş Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo4 1

15 16 İbrahim Yolcu Argün Hande Küfi Mitsubishi Lancer Evo9 N

16 17 Biricik Rally Team Hakan Biricik TBA Subaru Impreza 1

17 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

18 19 Umut Sular Mehmet Bayraktar Ford Fiesta ST 4

19 20 Macila Rally Team Hasan Macila Hüseyin Genç Ford Fiesta R2 4

20 21 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Pembe Kanatlı Honda Civic 4

21 22 Bilgimer Rally Team Cevdet Öcal Şakir Akaylı Mitsubishi Lancer Evo VI 1

22 23 Şeref Karaoğlan Ediz Diker Tomcat T2

23 24 Ergün Necipoğluları Hüseyin Bebek Canam Maverick R

24 25 Biricik Rally Team Ahmet Biricik TBA Subaru Forester N