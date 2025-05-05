Yangınların muhtemel sebepleri, “elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kişi/ler tarafından yakma ve aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi” olarak açıklandı.

İtfaiyenin, özel servis olarak adlandırılan 20 çeşit faaliyette bulundu. Faaliyetler “yangına karşı tedbir alma, aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” şeklinde sıralandı.