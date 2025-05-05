Haravgi gazetesi, “Hristodulidis ile Tatar’ın Holguin’in Yeniden Atanmasının Ardından İlk Görüşmeleri” başlıklı haberinde, liderlerin bugün BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ofisinde buluşacaklarını ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dünkü açıklamasını verdi.

Habere göre, Hristodulidis, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son açıklamalarının sorulmasına ilişkin soruyu yanıtında, Erdoğan’ın tezinin bilindiğini ve yeni bir şey söylemediğini öne sürdü.

Hristodulidis, Kıbrıs'ta 50 yıldır süren bir işgal olduğunu iddia ederek, bunun uluslararası toplum tarafından da kınandığını söyledi ve Ukrayna örneğinden bahsetti. Rum lider, başka bir soruyu yanıtında, Erdoğan ve Tatar'ın söylemlerinin bilindik olduğunu ve bugünkü görüşmede farklı bir şey duymayı beklemediğini öne sürdü.

Bugün spesifik bir konuyla yeni bir görüşme yapacaklarını dile getiren Hristodulidis, BM Genel Sekreteri karşısında hayata geçirilmesi gereken bazı sözler verdiklerini ve bunların bazılarının hayata geçirilmeye başlandığını söyledi. Hristodulidis, Rum kesimi açısından hayata geçirmeye hazır oldukları başka bazı konular bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Kıbrıs Sorununda Sonuç Ortaya Çıkması İçin İki Aylık Bir Süre- Bugünkü Görüşme Ledra Palace’ta” başlıklı haberinde liderlerin bugünkü görüşmesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "meydan okumaları"nın gölgesinde yapılacağını yazdı.

-Holguin bu ay içinde Kıbrıs'a gelecek

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak yeniden atanan Maria Angela Holguin’in bu ay içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Holguin’in misyonunun geçen mart ayında Cenevre’de yapılan gayri resmi görüşmede belirlendiğini anımsattı.

Holguin’in Kıbrıs sorununda atılacak bir sonraki adımların hazırlığını yapmak için yaklaşık iki aylık bir zamanı olacağı ve temmuz ayının sonunda yine Cenevre’de yapılacak yeni bir beş taraflı görüşmeye yönelik hazırlık yapacağı kaydedildi.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise cumartesi günü yaptığı bir açıklamada, Türk tarafının yakın geçmişte ne söylediğini anımsatmaya çalıştı. Türk tarafının genişletilmiş bir toplantı yapılmayacağını söylediğini ve bunun gerçekleştirildiğini ifade eden Hristodulidis, genişletilmiş toplantının çıkmazla sonuçlanacağının söylendiğini ancak en nihayetinde çıkmaz olmadığını ve temmuz ayında yeni bir görüşme yapılması kararı alındığını sözlerine ekledi.

Alithia ise konuyla ilgili haberi “Erdoğan’ın Ziyareti ve Tartışmalı Açıklamalarının Ardından Bugün Hristodulidis ile Tatar’ın Yeni Görüşmesi” başlıklarıyla verdi. Gazete, Yunanistan’dan “diplomatik kaynaklara” dayandırdığı haberinde, KKTC’de oldubittiler meydana getirilmesine dair her türlü faaliyetin oldukça olumsuz etkileri olacağını yazdı.

Haberde, müzakerecilerin sınır kapıları ve ara bölgedeki güneş enerjisi sistemi konusuyla ilgili görüşmelerinin ne kadar ilerlediğinin liderlerin bugünkü görüşmesinde ortaya çıkacağı ifade edildi.