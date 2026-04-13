Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan NEU Event Park, hafta sonu motor sporlarının en iddialı organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Drift NEU 2026 sezonu kapsamında düzenlenen Gymkhana Challenge Round 2, 11-12 Nisan tarihlerinde hız, kontrol ve ustalığın sınırlarını zorlayan yarışlara sahne oldu. Üstelik tamamen ücretsiz olarak izlenebilen organizasyon, sadece bir yarış değil; izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatan büyük bir motorsporları şöleni sundu.

3 GÜNLÜK HEYECAN FIRTINASI YAŞANDI

10 Nisan Cuma günü antrenmanlarla başlayan organizasyon, 11 Nisan Cumartesi günü sıralama turlarıyla tempoyu yükseltti. Büyük final ise 12 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Üç gün boyunca pistte tempo bir an bile düşmedi.

GELECEĞİN YILDIZLARI SAHNE ALDI

Farklı yaş gruplarından sporcuların yer aldığı organizasyon, genç yeteneklere kendilerini gösterme fırsatı sundu. Gymkhana Challenge Round 2, yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda geleceğin pilotlarının yetiştiği güçlü bir platform olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

GÜNÜN EN HIZLISI BELLİ OLDU

Genel klasman, günün en hızlı derecelerinin belirlendiği kategori olarak öne çıktı. Zirvede yer alan isimler, organizasyonun en hızlı pilotları olarak kayıtlara geçti.

KADIN PİLOTLAR PİSTE AĞIRLIĞINI KOYDU

Kadın sürücüler organizasyona damga vurdu. Özellikle Queen Cup kategorisinde mücadele eden pilotlar, ortaya koydukları performansla motor sporlarında kadınların gücünü net şekilde gösterdi.

ÇOCUKLAR İÇİN AYRI BİR DÜNYA KURULDU

Organizasyon yalnızca yarışlarla sınırlı kalmadı. NEU Event Park içerisinde kurulan çocuk oyun alanı, etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği alanda çocuklar gün boyunca güvenli ve eğlenceli aktivitelerle vakit geçirirken, ebeveynler de yarış heyecanını kesintisiz yaşayabildi. Şişme oyun parkurları, eğlenceli aktiviteler ve renkli atmosfer, organizasyonu bir spor etkinliğinden çıkarıp tam anlamıyla bir aile festivaline dönüştürdü. Bu yönüyle Gymkhana Challenge Round 2, her yaştan ziyaretçiye hitap eden bütüncül bir deneyim sundu.

SONUÇLAR

Junior Cup

1- Salih Çelebi

2- Hüda Çelebi

3- Cankud Cumhur

AWD Kategori

1- Doğa Koyuncu

2- Sami Doğan

3- Hasan Piro Türkmen

RWD Kategori

1- Kıyal Tahir

2- Juan Black

3- Mustafa Kemal Baran

FWD Kategori

1- Kuzey Vaiz

2- Ayhan Muratoğlu

3- Fahri Pakan

Gençler Kupası

1- Hasan Piro Türkmen

2- Doruk Doğan

3- Kuzey Vaiz

Nissan Cup

1- Ahmet Bağrıaçık

2- Kaya Sayıl

3- Selim Erdoğdu

BMW Cup

1- Berke Özdayı

2- Taner Gerçel

3- Seyhun Bıkmaz

Mini Cup

1- Ali Köroğlu

2- Jale Kuset

3- Tahir Kıbçak

Toyota Cup

1- Salih Kanatlı

2- Bartunç Gerçel

3- Naz Adıgüzel

Queen Cup

1- Cemre Günsel Haskasap

2- Naz Adıgüzel

3- Türhan Uzmaner

Genel Klasman (best time)

1- Sami Doğan

2- Hasan Piro Türkmen

3- Doğa Koyuncu