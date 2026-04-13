Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen TESKA Cahit Necipoğlu Kadınlar Federasyon Kupası finalinde büyük heyecan yaşandı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Caesar Larnaka Gençler Birliği (GB – DAÜ), Koopspor’u 86-54 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Caesar Larnaka temsilcisi, ilk periyodu 21-11 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren ekip, devreye 46-27’lik skor avantajıyla girdi. Üçüncü periyotta farkı koruyan GB – DAÜ, final periyodunda da kontrolü elden bırakmayarak sahadan 32 sayı farkla galip ayrıldı.

Maç boyunca sergilediği disiplinli oyun ve yüksek şut yüzdesiyle dikkat çeken Caesar Larnaka GB – DAÜ, özellikle dış atışlarda bulduğu 13 üçlük isabetiyle fark yarattı. Koopspor ise mücadele gücüne rağmen rakibinin etkili performansın karşılık vermekte zorlandı.

Bu sonuçla Caesar Larnaka GB – DAÜ, TESKA Cahit Necipoğlu Kadınlar Federasyon Kupası’nı müzesine götürerek önemli bir başarıya imza attı.