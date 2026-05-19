Toplumsal sorumluluk bilinci ile anlamlı projelere imza atan Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Engelliler Spor Federasyonu’nu Merit Royal Premium Otel’de düzenlenen öğle yemeğinde ağırladı. Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Merit Halkla İlişkiler Koordinatörü Dr. Nazan Ulukök, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Takım Antrenörü Hasan Serbülent, Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı Sporcusu Yeliz Güllü, Diyetisyen Sibel Çağatay ve sporcuların bir araya geldiği anlamlı buluşmada takımın başarısı kutlanarak sporun engelleri aşmadaki gücüne dikkat çekildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, “Türkiye’de elde edilen bu başarı, büyük bir emeğin sonucudur. Azimleri ve kararlılıklarıyla ülkemize bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ederim” dedi.

Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü olarak engelli bireylerin yanında olmayı ilk günden beri kendimize misyon edindik ve bundan sonra da tüm projelerimizle onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Engelliler Spor Federasyonu’na, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın yöneticilerine ve oyuncularına, daha nice kupaları ülkemize kazandıracaklarına olan inançla yeni sezonda başarılar dilerim” dedi.

Ahmet Akdeniz: “Yıllardır vermiş oldukları desteklerle yanımızda olan ve bu başarıyı elde etmemize katkı sağlayan Merit Oteller Grubu’na gönülden teşekkür ederiz”

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz, Merit Sosyal İşler Koordinatörlüğü ile yürüttükleri iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Hem Engelliler Spor Federasyonu hem de Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı adına, yıllardır vermiş oldukları desteklerle yanımızda olan ve bu başarıyı elde etmemize katkı sağlayan Merit Oteller Grubu’na gönülden teşekkür ederim” dedi