Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in dört aylık bir aranın ardından, 6 Haziran’da adaya dönmesinin beklendiği bildirildi.

Politis gazetesi, “Holguin Uzun Bir Aradan Sonra Kıbrıs’a Dönüyor” başlıklı haberinde “elindeki bilgilere” dayanarak Holguin’in dört aylık bir aranın ardından 6 Haziran’da Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini ve Holguin’in bunun akabinde ise temaslarda bulunmak için Atina ve Ankara’ya gideceğini öne sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya dönüşüyle ilgili haberin ilk olarak Ankara’da yaşayan Kıbrıslı Türk gazeteci Yusuf Kanlı tarafından ifşa edildiği bildirildi.

Habere göre Kanlı, Holguin’in yaklaşık 6 Haziran’da Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini, ardından 15 Haziran civarında Ankara’da temaslarda bulunacağını ve daha sonra Atina’daki istişarelerine devam edeceğini belirtti.

Haberde hedeflenen şeyin, garantör güçlerin de katılımıyla 5+1 formatındaki olası bir genişletilmiş görüşmeye ilişkin koşullar olup olmadığının tespit edilmesi olduğu belirtildi.

“Müzakerede yer alan taraflardan biriyle” Holguin’in 6 Haziran’da Kıbrıs’a gelişini teyit ettiğini de iddia eden gazete, “müzakerede yer alan taraflardan birinin” Holguin’in Kıbrıs’a yapacağı yeni ziyaretin büyük olasılıkla "BM Genel Sekreteri Guterres’in tarafları müzakere masasına geri getirmek için haziran ayında üstlenmesi beklenen inisiyatifle bağlantılı olduğuna" işaret ettiğini iletti.

Holguin’in en son 28 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki görüşmesine ev sahipliği yaptığını anımsatan gazete, o tarihten bu yana liderlerin üç kez baş başa görüştüklerini anımsattı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in görev süresi sona ermeden önce Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasını hedefleyen bir inisiyatifin halen gelişme aşamasında olduğunu birçok kez dile getirdiğini yazdı.

Gazete ayrıca, son aylarda her iki taraftan da “güvenilir kaynakların”, Guterres’in söz konusu inisiyatifinin gerçek olduğunu gazeteye teyit ettiğini de iddia etti.