Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk Yarışması, 17 Mayıs’ta KKTC Okçuluk Federasyonu'nda gerçekleşti. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara kupaları, Harmancı, Okçuluk Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U-15 Olimpik Kadın
1. Irmak Sekmen (BAF)
2. Nehir Demirci (KODOSD)
3. Sevgi Albayrak (KODOSD)
15 Olimpik Erkek
1. Mayıs Acar (KODOSD)
2. Güney Albayrak (KODOSD)
3. Osman Faslı (BAF)
U-15 Makaralı Erkek
1. Berkay Talaş (BAF)
U-18 Olimpik Kadın
1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)
2. Gül Özkol (KODOSD)
3. Hayal Hüsam (BAF)
U-18 Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın(KODOSD)
2. Asrın Harmancıklı (EŞE)
3. Mehmet Cengiz Erdeş (EŞE)
U-18 Makaralı Kadın
1. Eliz Hannas (BAF)
U-21 Olimpik Kadın
1. Suay Kil (MGA)
2. Begüm Altundağ (EŞE)
3. Asal Sharafyektai (MGA)
U-21 Olimpik Erkek
1. Yağız Ata Aydın (MGA)
2. Doruk Acartürk (EŞE)
U-21 Makaralı Erkek
1. Ekrem Başar (BAF)
Büyük Olimpik Kadın
1. Gülay Araz (BAF)
2. Pervin Çerkez (KODOSD)
3. Gülten Göze (KODOSD)
Büyük Olimpik Erkek
1. Niyazi Aktansoy (KODOSD)
2. Erdem Yükselenler (KODOSD)
3. Borahan Yanardağ (KANTARA)
Büyük Makaralı Erkek
1. Uğur Hannas (BAF)
2. Eray Merttürk (MGA)