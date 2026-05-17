Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Dr. Kandemir Berova başkanlığında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısıyla yeni döneme resmen başladı. Toplantıda görev dağılımı yapılırken, federasyonun yol haritası ve hedefleri de masaya yatırıldı.

Başkan Dr. Kandemir Berova, bisiklet sporunun karşı karşıya olduğu sorunların çözümü, sporcular ve kulüpler arasındaki birlikteliğin yeniden sağlanması adına yönetim kurulunun kararlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade etti.

Federasyonun misyonunun, bisiklet sporunu ülke genelinde eşitlikçi, sürdürülebilir ve planlı bir anlayışla geliştirmek olduğunu belirten Berova, vizyonlarının ise KKTC’nin bisiklet sporunda ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür ve başarılı şekilde temsil edilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Yeni yönetim kurulunda Şerife Akcan Asbaşkan, Duygu Gizem Çelikçeken Genel Sekreter, Ramadan Öcal Sayman olarak görev alırken, Hüseyin Ballı Malzeme, Araç, Gereç ve Okul Sporları Sorumlusu oldu. Erdal Palaz ise Basın ve Halkla İlişkiler ile Dağ Bisikleti (MTB) Sorumluluğu görevini üstlendi.

Menteş Çağla, Hasan Alçıcıoğlu, Mehmet Sevinç, Mehmet Silahşör ve İlkay Bilgi’nin de faal üye olarak yer aldığı yönetim kurulunun, bisiklet sporunun altyapısını güçlendirmek, ulusal yarış organizasyonlarını geliştirmek ve uluslararası temsil gücünü artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtildi.

Federasyon ayrıca, yeni dönemde sporcuların ve kulüplerin yanında olmaya devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.