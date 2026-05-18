CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 17 Mayıs Pazar günü Golf Federasyonu organizasyonuyla ve geniş bir katılım ile gerçekleşen Besim Dental Open Golf Turnuvası Şampiyonu 42 puan ile Gareth Griffiths oldu.

Stableford formatında, Course Handikapın % 90’ı baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada Gülay Garabli 39 puan ile Net İkincisi olurken, Bertan Erçin de 38 puan ile turnuvanın Net Üçüncülüğünü elde etti.

Turnuvanın Gross Birinciliğini de 24 puan ile yine günün şampiyonu Gareth Griffiths aldı.

Turnuva sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde kazananlara ödülleri; Turnuva Sponsoru Filiz Besim ve Golf Federasyonu Başkanı Soner Yetkili tarafından takdim edildi.

CMC Golf Kulübü sahasında 24 Mayıs Pazar günü aylık kulüp yarışması Monthly Medal gerçekleşecek.