Yakın Doğu Üniversitesi Master Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Uluslararası Masterlar Yaz Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası”nda elde ettiği derecelerle önemli başarılara imza attı. Mustafa Yeşilada, Güven Güvenir ve Hasan Deniz Akbora’dan oluşan takım; 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak katıldıkları hemen her branşta kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen şampiyona, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından master yüzücüleri bir araya getirdi. Şampiyonaya Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nda hazırlanan Mustafa Yeşilada, Güven Güvenir ve Hasan Deniz Akbora başarıları ile organizasyona damga vurdu.

Madalyaları Topladılar: 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya

Şampiyonada Mustafa Yeşilada, 100 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Yeşilada ayrıca 200 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye ikincisi, 50 metre sırtüstü kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Güven Güvenir ise yarıştığı dört kategorinin tamamında kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 100 metre sırtüstü, 50 metre sırtüstü ve 200 metre karışık kategorilerinde Türkiye ikincisi olan Güvenir, 50 metre serbest kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Hasan Deniz Akbora da 50 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak Yakın Doğu Üniversitesi takımının madalya hanesine katkı sağladı.