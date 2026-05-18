Türkiye Tekerlekli Sandalye 1. Lig Play-off grubundan çıkıp finale kaldılar, final aşamasını da ikinci sırada tamamlayarak aralarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi önemli takımların yer aldığı Süper Lig’e yükseldiler, ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı bu başarısını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştılar.

KAPTAN EKŞİ VE FEDERASYON BAŞKANI AKDENİZ, SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçirerek yeniden Süper Lig’e yükselen KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın başarısı büyük gurur yaşattı. KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Kaptanı Murat Ekşi ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de başarısını ve kupa sevincini paylaşmak için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

SADIKOĞLU: “YENİDEN SÜPER LİG’E YÜKSELMESİ BÜYÜK BİR BAŞARIDIR”

Süper Lig’e yükselme sürecinde yaşanan heyecanlı mücadeleler ve takımın sezon boyunca ortaya koyduğu üstün performansın değerlendirildiği ziyarette konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KKTC Vakıflar takımının yeniden Süper Lig’e yükselmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi kutladı. Takım kaptanı ve aynı zamanda İskele Belediyesi çalışanı Murat Ekşi’nin, İskele Belediyesi bünyesinde oluşturulan Engelsiz Destek Birimi’nde de başarılı çalışmalara imza attığını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, Ekşi’nin azmi, disiplinli çalışması ve mücadeleci ruhunu hem iş hayatında hem de takımda görmekten gurur duyduklarını söyledi.

EKŞİ: “DESTEKLER, BAŞARIDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Gerçekleşen ziyarette konuşan KKTC Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı takım kaptanı Murat Ekşi ise elde edilen başarıda desteklerin büyük önem taşıdığını ifade ederek Başkan Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de yapılan çalışmalar ve takımın hedefleri hakkında Başkan Sadıkoğlu’na bilgi verdi. Ziyaret sonunda Murat Ekşi ve Ahmet Akdeniz İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na takım formasını hediye etti, kazanılan kupa da birlikte gururla sergilendi.