18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Vadili Çöplüğü’nde yanmakta olan ateşten atılan kıvılcımların rüzgarın etkisiyle yan tarafta bulunan arpa ekili arazilere sirayet etmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu yaklaşık (15) dönüm biçilmemiş arpa, (35) dönüm anız ve (10) dönüm kuru ot yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.