18 Mayıs 2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Cephe Sokak’ta, D.K.(E-32) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği sırada, olay yerine gelen görevli polis memurlarına hitaben küfür edip şiddet kullanma tehdidinde bulundu ve kafası ile görevli polis memuruna vurmak suretiyle darp edip görevinden men etti. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanırken, üzerinde yapılan aramada kanunsuz olarak tasarrufunda muşta bulundurup taşıdığı da tespit edilerek emare olarak alındı. Soruşturma devam etmektedir.