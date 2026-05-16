KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK), 23 Haziran Olimpizm Günü’nde verilmesi planlanan “Fair Play Ödülleri” hakkında basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı, KKTC MOK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Songur ve Fair Play Komisyon Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ferit Acar konuşma yaptı.

MOK Başkanı Orçun Kamalı, Vakıflar İdaresi ile işbirliğinde verilecek Fair Play Ödülleri ile sporun bir centilmenlik, etik değerler ve fair play ruhunun ön plana çıkarılmasının amaçlandığı belirtti.

Kamalı, olimpizm ruhunu yaymaya çalıştıklarını ve bu anlamda da “Fair Play” vazgeçilmezleri olduğuna dikkat çekti.

MOK yönetim kurulu üyesi Şevket Sungur da konuşmasında organizasyona ilişkin detaylar paylaşarak Fair Play komisyonuna spor yazarlarından bir bir temsilci atanmasını talep etti. Toplantıda konuşan Fair Play Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Mustafa Ferit Acar, ödül süreci ve etkinlik programı hakkında bilgi verirken basının rolünün önemide dikkat çekti.

VERİLECEK ÖDÜLLER

KKTC MOK Başkanı Orçun Kamalı, verilecek ödüller hakkında bilgi verirken, web sitesinden (www.kktcmok.org) ödül tavsiyesi ve önerisi için başvuruları almaya başladıklarını, spor yazarlarından da bu konuda katkı almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Kamalı, “olimpizm ruhu her yerde olması lazım, spor birleştirendir, ayrıştıran değil” diyerek, bu doğrultuda bu ödüllerin bir başlangıç olacağını, gelecek yıllarda daha geniş kitlelere ulaşarak daha yoğun çalışmalar yapmayı arzuladığını sözlerine ekledi.

ÖDÜL BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

Sportif Davranış Fair Play Ödülü

Sportif Kariyer Fair Play Ödülü

Sportif Tanıtım Fair Play Ödülü

Toplumsal Davranış Fair Play Ödülü

Vakıflar İdaresi Özel Ödülü