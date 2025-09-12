Doğu Akdeniz’de barışın ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ile bu yıl yedincisi düzenlenen “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı” ile caydırıcı gücünü bir kez daha ortaya koydu. 8-12 Eylül tarihleri arasında icra edilen tatbikat, bölgedeki askeri hazırlık seviyesinin yüksekliği, fırtınanın denizleri kabarttığı gibi göğsümüzü kabarttı.

Tatbikatın en dikkat çeken anı dün Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirilen “Seçkin Gözlemci Günü” oldu.

Kara, hava ve deniz unsurlarının eşgüdüm içinde sahaya yansıttığı performans, teknik bir başarıyla birlikte stratejik ve kararlı bir duruşun da yansıması oldu. KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç’ın konuşması ise bu kararlılığın altını çizdi. Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının birlikte yürüttüğü tatbikatın, planlı görevleri en etkin şekilde icra etme hedefiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

Taarruzdan hava hücum harekâtına, muharebeden arama-kurtarmaya kadar birçok operasyonun eş zamanlı planlanıp icra edilmesi, birliklerin çok yönlü kabiliyetini ortaya koydu.

Korgeneral Kılınç’ın şu sözleri de tatbikatın ruhunu en iyi şekilde özetliyordu:

“Vazifenin ifasını esas alan ve taarruzi ruha sahip Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kahraman ve fedakâr mensupları, ‘Kalırsam gazi, ölürsem şehit’ anlayışıyla ulusal hak ve menfaatlere zeval getirebilecek her türlü girişime karşı ayakta durmaktadır.”

Korgeneral Kılınç’ın şu vurgusu ise bölgedeki dengelere dair önemli bir hatırlatma niteliğindeydi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya; Kıbrıs adasında ise uluslararası Garanti ve İttifak Anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.”

8 Ağustos 1964’te Kıbrıs’ta şehit olan Yüzbaşı Cengiz Topel’in anısına yapılan tatbikat, geçmişin fedakârlıklarını geleceğin güvenliğiyle de buluşturuyordu.

Şu bir gerçek ki, Doğu Akdeniz’de istikrarın ve barışın korunması, sadece diplomatik çabayla değil, aynı zamanda askeri bir kararlılık ve güç de gerektiriyor. Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları, deniz yetki alanları ve jeopolitik rekabetin giderek arttığı bir dönemde, bu tür tatbikatlar diplomatik bir duruşun da parçası. “Akdeniz Fırtınası” da bu duruş ve kararlılığın bir unsuru…

Bu anlamda, dünyaya verilen mesaj netti: Türkiye ve KKTC, hak ve menfaatlerinden asla taviz vermeyecek!

Tatbikatı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan Tümgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Serdar Konak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneral Samet Yüksel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral Soner Kazankaya da izledi.