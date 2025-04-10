Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde ilk yarının sonuna yaklaştıkça heyecan giderek artıyor.

Ligde oynadığı beş maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 9 puanı bulunan Gönyeli KoopBank liderliğini sürdürüyor.

Girne temsilcileri Akdeniz Spor Birliği ile Base Basketbol 4 maçta 4 galibiyetle yenilgisiz olarak 8 puanla iki ve üçüncü sırada. Son şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği iki yenilgi ile 8 puan ve averajla dördüncü durumda. Ligde 7 puanı bulunan Cortado Adaspor beşinci, Soyer Aksu 5 puanla altıncı ve yine 6 puanı bulunan Çetinkaya yedinci sırada.

İSKELE’DE ZORLU MAÇ

Cumartesi Ligin yenilgisiz takımı Akdeniz Spor Birliği haftanın kapanış maçında deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliğine konuk olacak.

İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak Caesar Larnaka Gençler Birliği – Akdeniz Spor Birliği maçı 12 Nisan Cumartesi saat 18.00’de oynanacak.