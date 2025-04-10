Aksa 1. Ligin Lefkoşa ekibi K.Kaymaklı bu hafta oynanacak Geçitkale karşılaşması öncesi takım, yönetim ve taraftarla bir kenetlenme ve moral etkinliği düzenledi.

Hüseyin Ruso Stadı’nda yapılan etkinlikte mangallar yandı, takıma destek verildi.

Bu haftaki maç için moral motivasyon etkinliği olarak planlanan etkinlikte ayrıca A takım oyuncularından İlyas Yılmaz, Alpay Yıldırımer ve Hasan Çakır’ın da doğum günleri kutlandı.

Etkinlikte tüm K.Kaymaklı taraftarlarına bu haftaki kritik maça gelip takımı destekleme çağrısı da yapıldı.