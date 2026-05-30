Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı gün, aynı saatlerde iki ayrı buluşma gerçekleşti.

İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra geldiği Genel Merkez'de partililere seslendi.

Grup Başkanı Özgür Özel ise Ankara İl Başkanlığı'ndaki buluşmada toplanan partililere hitap etti. İki isim aynı dakikalarda kürsüye çıktı, kurultay tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"TERTEMİZ KURULTAY YAPACAĞIZ, MASUM BAŞKANLARI KURTARACAĞIZ"

Genel Merkez'de toplanan destekçileri tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, parti binası önünde kurulan kürsüde kalabalığa hitap etti.

Kılıçdaroğlu konuşmasında kurultay tartışmasından, yolsuzluk iddialarına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"MASUM BELEDİYE BAŞKANLARINI KURTARACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan belediye başkanlarına da değindi: “Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız, ama kirliliğe bulaşanlara göz yummayacağız.”

“FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM”

Kendisine “Hain” diye seslenenlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bir kez daha “arınma” mesajı verdi:

Anadolu Ajansı

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"- Bugün burada CHP'nin tarihsel namusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik güvenliğini, millet iradesinin onurunu ve devlet aklının geleceğini konuşmak için bulunuyorum. Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir.

- Bu mesele, Türkiye'de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir.

- Ben bugün çok açık konuşacağım. Bizim kitabımızda intikam yoktur, iftira yoktur, kin yoktur. Bizim kitabımızda arınma vardır. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur. 38'inci kurultayda bir bayrak değişimi oldu. Biz o gün demokrasi esastır dedik, çekildik. Maalesef gördük ki; durum öyle değil. O kurultay bir milattır. O günden sonra yargıya taşınan dosyalar ve bugün geldiğimiz nokta hepimize şunu gösterdi; bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.

“HESAP SORACAĞIM, SONRA KURULTAYIMIZI TERTEMİZ YAPACAĞIZ"

- Soruyorum size; biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarlarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emanetini kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti.

- Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Ben hesap soracağım. Herkes bunu bilsin. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Tertemiz bir kurultay yapacağız. Partimizin güvenli limanını inşa edeceğiz, o güvenli limana hep beraber gideceğiz. Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır; başımızın tacı olacaktır.

- Benim tek bağım bu aziz milletledir. Benim tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya kalkanların çamurları kendi ellerinde kalmıştır. Ben 78 yaşındayım. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan, millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak sizlerleyim. Bu yürüyüş adaletin, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınarak çoğalmanın yürüyüşüdür.

“SİZLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM”

- Bana 'hain' diye bağıranları duydum. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kıldan ince, kılıçtan keskindir.

- Şimdi müsade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada açıkça helalleşsin. Bu aziz millete, bu cefakar millete bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum.

- Biz vatan dedikçe biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinizle helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri kendi kurdukları haram sofralara meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. CHP'nin onurlu delegelerin pavyon masalarında pazarlık konusu yapanları Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.

- Halkın belediyesinde yetimin hakkına göz dikip rüşvete talana başvuran belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için sizlerden, tarih önünde hak deryasından özür diliyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KURULTAY" MESAJI

Güvenpark'ta konuşan Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle: Bugün öfke sözleri değil umut sözlerini söylemenin iktidar yürüyüşünü başlatmanın iktidar diye haykırmanın günüdür... Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele CHP’nin iç meselesi olsa keşke parti içi bir sorun olsa meseleyi doğru görelim bu mesele CHP’nin iç meselesi ve Kılıçdaroğlu meselesi değildir.

"DERHAL KURULTAY YAPILMALIDIR"

Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz. Kimse bu milleti de devleti de küçük görmesin. Bu millet devletine de Cumhuriyetin kurucu partisine sahip çıktı, çıkacaktır da. Derhal kurultay yapılmalıdır. Kurultayı geciktirmeye kimsenin hakkı yoktur. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal kurultay yapın ve partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atanmış bir genel başkan kabul etmez.

Türkiye’nin teminatı bu partidir. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hiçbir bahaneye sığınmadan her delege ile yarışmaya varım. Tarihi ilan edin. CHP’nin genel başkanı kim olacağını 2 milyon partili karar versin. Sandıktan kim çıkarsa onun genel başkanlığında seçimlere gidelim. Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde Manisa’da yüzde 85’den az oy alırsam aday olmayacağım.