Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Cem Öksüzoğulları, Yalçın Kabacıklı

Lefke: İrfan Özbay, Aykut Esmerarslan, Arda Karanfiloğlu, Yao Assamoi Kouassi, Chigozie Armstrong Chidi, Mustafa Süzgen, Erkan Yolaç, Kaan Savaşkan, Mustafa Tahsildaroğulları, Candy Agbane, Christopher Josue Fourmy

Mağusa Türk Gücü: Mustafa Cengiz Talay, Şenol Şöfôr, Atay Yıldız, Furkan Doğan, Mehmet Çavuş, Emre Kuvvetlişahin, Gökcan Gelmen, Doğukan Altuntaş, Emre Mutlu, Zihni Temelci, Kenan Özerinç

Goller: 41’ Christopher Josue Fourmy, 45’ Kaan Savaşkan, 79’ ve 85’ Mustafa Süzgen (Lefke), 4’ ve 7’ Atay Yıldız, 44’, 70’ ve 72’ Şenol Şöfôr, 90’ Remzi Betmezoğlu (Mağusa Türk Gücü)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 26. Hafta maçında Lefke, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.

16 Ağustos Stadında oynanan Lefke – Mağusa Türk Gücü maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti. Maça fırtına gibi başlayan Mağusa Türk Gücü, biri kafayla olmak üzere Atay Yıldız’ın golleriyle 7 dakikada skoru 0 – 2 yaptı. 41’de Lefke Kouassi ile skoru 1 – 2 yaparken, Şenol 44’te farkı yeniden 2’ye çıkardı. 1 – 3 İlk devrenin skorunu kafayla Kaan belirledi. 2 – 3

70’e kadar 2 – 3 devam oyunda, Şenol Şoför’ün golleriyle skor 2 – 5 olurken, toparlanan Lefke, Mustafa Süzgen ile 2 bulup skoru 4 – 5 yaptı. Son sözü ise Remzi söylerken, skor 4 – 6 oldu.