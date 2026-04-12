Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Merve Ateş, Burak Yiğit.

Doğan T. Birliği: Dursun Cem Ateş, Macdonald Niba, Tunahan, Mejdi, Mustafa Salk(Ufuk), Rifat(Mustafa Vardi), Doğukan, Kenan(Muhittin), Billy Micheal(Tunç), Erhun, Gime Toure(Serhat).

Mormenekşe: Doğukan, Barış(Hüseyin) Amoah, Fetin(Cafer), Arda, Mustafa(Mehmetali), Sami(Ahmet Can), Cenker, Madou Gadj, Emre(Ertan), Devrim.

Goller: Dk. 10 Rifat, Dk. 45, 76 ve 89 Erhun, Dk. 51 Kenan, Dk. 55 Gime Toure(Pen.), Dk. 57 Billy Micheal, Dk. 61 Tunç(Doğan T. Birliği), Dk. 48 Emre Özsin(Mormenekşe).

Aksa Süper Ligin 26. Haftasında hem zirveyi hem altı sıraları yakından ilgilendiren önemli mücadelede Doğan Türk Birliği ile Mormenekşe Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşılaştı.

Zirve yarışında iddiasını sürdüren Doğan Türk Birliği konuk ettiği Mormenekşe’yi adeta gol yağmuruna tutarak 8 – 1 mağlup ederek zirveyle puan farkını 2’ye indirerek takibini devam ettirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Doğan T. Birliği takımı 10. dakikada Rifat’ın ayağından bulduğu golle 1- 0 öne geçti. İlk devrenin son dakikasında ise Erhun’un ayağından bulduğu golle ilk devreyi 2 – 0 üstünlükle tamamladı.

İkinci devreye iyi başlayan Mormenekşe 48. Dakikada Emre’nin golüyle skoru 2 – 1 yaparken, 51. Dakikada Kenan güzel bir golle farkı yeniden 2’ye çıkardı. 3 – 1

Bu dakikadan sonra oyun disiplininden kopan Mormenekşe takımı 55. dakikada Gime Toure, 57.dakikada Billy Micheal ve 61. Dakikada ise Tunç’un golleriyle skor bir anda 6 – 1 oldu.

Günün iyi ismi Erhun 76. Dakikada skoru 7-1 yaparken, maçın skorunu da 89. Dakikada attığı golle belirledi. 8 – 1

Bu skorla Doğan T. Birliği puanını 59 yaparken, Mormenekşe ise 22’de kaldı.