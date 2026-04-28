Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Girne şehir merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark sıkıntısına çare arayışında olan Girne Belediyesi yeni bir park alanı daha yarattı.

Özellikle Girne şehir merkezinin en büyük sorunlarından biri olan otopark yetersizliğine çözüm arayan Belediye Başkanı Murat Şenkul ve ekibi küçük de olsa bir park alanı daha yaratmış.

Bize ulaşan bilgilere göre Kordonboyunda Rocks otopark olarak bilinen yerde yapılan çalışmalarla yaklaşık 50 araçlık yeni bir bölüm daha otopark alanı olarak hizmete girmeye başlamış.

Girne Belediyesi kıt kaynaklarını verimli kullanılmasını esas alarak hem sorunlarını azaltıyor, hem de gelir dengesini daha iyi noktalara taşımaya devam ediyor.

Murat Şenkul’un göreve geldikten sonra katlı otopark, yeni otopark ve tek yol düzenlemeleriyle toplamda kent merkezine yaklaşık 1100 araçlık bir katkı sağladığı ve önemli ölçüde hem trafik sorununun bir nebze azaldığı hem de park sorununun az da olsa çözüme kavuşturulduğu bildirilmekte.