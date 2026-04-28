Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerine yanıt verdi. Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin yasa gücünde kararnamelere ilişkin yeni yorumunun artık bağlayıcı olduğunu belirterek, hükümetin bundan sonraki süreçte bu çerçevede hareket edeceğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin yasa gücünde kararnamelerle ilgili kararını okuduklarını belirten Hasipoğlu, geçmişte bu konuda farklı yorumlar yapıldığını söyledi. Meclis tutanaklarına atıfta bulunan Hasipoğlu, geçmişte Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da 90 gün içinde görüşülmeyen yasa gücünde kararnamelerin kendiliğinden yürürlükten kalkmayacağı yönünde görüş ortaya koyduğunu savundu.

Hasipoğlu, o dönemde savcılığın da benzer yönde değerlendirme yaptığını ifade ederek, bunun bir yorum farkı olduğunu söyledi. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin son yorumunun artık bağlayıcı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, “Bu andan itibaren hepimiz bu yorumu benimsemek durumundayız” dedi.

Kırsal kesim arsaları konusuna da değinen Hasipoğlu, hükümetin icraat yapmaya devam ettiğini belirtti. Daha önce sosyal konutlar verildiğini, bugün de gençlere kırsal kesim arsalarının dağıtıldığını kaydeden Hasipoğlu, geçen gün 345 arsanın gençlere dağıtıldığını söyledi.

Bu arsaların altyapısının da tamamlanacağını ifade eden Hasipoğlu, daha önce dağıtılan birçok bölgede altyapı çalışmalarının yapıldığını ve gençlerin evlerinde yaşamaya başladığını belirtti. Hükümetin verdiği sözleri yerine getirdiğini savunan Hasipoğlu, kırsal kesim arsalarıyla ilgili sürecin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü kaydetti.