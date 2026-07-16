KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 10,000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmaları devam ederken, ülkeye cimnastik salonu kazandırmak için de girişimler sürüyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile yönetim kurulu üyesi Menteş Baytaroğlu sabahın erken saatlerinde güne başlayarak, Girne bölgesine cimnastik salonu kazandırma çalışmaları başlattı.

Başlatılan çalışmalarla ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli bir adım daha attık. En büyük eksikliklerimizden biri de Girne bölgemizde çocuklarımıza hizmet verecek modern bir cimnastik salonunun bulunmamasıydı.

Bu eksikliği gidermek adına, The Olive Tree Hotel bünyesinde Çatalköy bölgemizde yer alan 520 metrekarelik alan için anlaşmamızı gerçekleştirdik. Şimdi sırada, salonumuzun bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak, gerekli olimpik ekipmanları yerleştirmek ve çocuklarımızın hak ettiği güvenli, modern ve kaliteli eğitim ortamını oluşturmak vardır.

En kısa sürede Girne bölgemizi yeni cimnastik salonumuzla buluşturacak, daha fazla çocuğumuzu sporla tanıştıracağız. Her yeni salon, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Biz sadece salon açmıyoruz; çocuklarımızın hayallerine, sağlıklı gelişimine ve ülkemizin spor geleceğine yatırım yapıyoruz.

Hedefimiz değişmiyor. “10.000 ÇOCUK” Durmadan çalışmaya, üretmeye ve çocuklarımız için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.”