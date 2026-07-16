Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Emekli Belediye Başkanları Derneği Başkanı Yücel Atakara ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen nezaket ziyaretinde, yerel yönetimlerin geçmişten günümüze gelişimi, belediyecilikte edinilen tecrübeler ve yerel yönetimlerin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, belediyecilik alanında deneyim paylaşımının önemi vurgulanırken, geçmiş dönemlerde görev yapan belediye başkanlarının ülkeye kazandırdığı hizmetler de ele alındı.

Dernek Başkanı Yücel Atakara başkanlığındaki heyette; İskele eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Orun, Beyarmudu eski Belediye Başkanı İlker Edip, Girne eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, Değirmenlik eski Belediye Başkanı Osman Işısal, Yeniboğaziçi eski Belediye Başkanı Cemal Biren ile Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş de yer aldı.

Başkan Ahmet Hayri Orçan, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür ederek, yerel yönetimlerde görev yapmış isimlerin bilgi ve tecrübelerinin belediyecilik açısından önemli bir değer taşıdığını ifade etti. Ortak akıl ve istişare kültürünün yerel yönetimlerin gelişimine katkı sağlayacağını belirten Orçan, her zaman diyalog ve iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

Emekli Belediye Başkanları Derneği Başkanı Yücel Atakara da misafirperverliğinden dolayı Başkan Orçan'a teşekkür ederek, yerel yönetimlerin güçlenmesine yönelik her türlü katkıyı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.