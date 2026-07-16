Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy, dernek tarafından düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Gecesi'nin ardından yaptığı açıklamada, geceye katılarak destek veren herkese teşekkür etti, ödül almaya hak kazanan isimleri ise tebrik etti.

Özsoy, “KTSYD olarak düzenlediğimiz Yılın Başarılıları Ödül Gecesi'ne katılarak bizleri onurlandıran başta Başbakanımız Sayın Ünal Üstel olmak üzere tüm konuklarımıza, spor camiasının değerli temsilcilerine ve destek veren herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ödül alan sporcu, antrenör, kulüp ve spor paydaşlarını da kutlayan Özsoy, “Gecemizde ödül almaya layık görülen tüm isimleri yürekten tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılarla ülke sporuna değer katan sporcularımızın ve emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KTSYD’nin temel misyonunun ülke sporuna ve sporcularına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Özsoy, “Amacımız sporcularımızın başarılarını görünür kılmak, onları motive etmek ve sporun gelişimine katkı sunmaktır. Bu doğrultuda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği olarak çeşitli etkinlikler ve projelerle sporumuza destek vermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.