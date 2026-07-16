Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 5. Gün karşılaşmaları Çarşamba akşamı Beach Volley Arena Tesisinde Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde oynanan Çeyrek Final ve Yarı Final karşılaşmaları ile tamamlandı.

ALTINCI GÜN KARŞILAŞMALARI BU AKŞAM

4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde 6. Gün karşılaşmaları 17 Temmuz Cuma akşamı Beach Volley Arena da U13 Kızlar , U17 Kızlar ve U17 Erkekler kategorilerinde oynanacak olan Çeyrek Final ve Yarı Final karşılaşmaları ile devam edecek.

Oynanan karşılaşmalar sonucunda Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde FİNAL

Bayanlarda Nehir-Şerifenaz/ Seray Sonay

3. lük Maçı İsmihan-Elanaz/ Azra-Eylül ikilisi arasında oynanacak

Erkeklerde Umut-Ruffaro/ Maxim-Andrii

3. lük Maçı Ersen-Saraç/ Eren-Yusuf ikilileri arasında oynanacak.