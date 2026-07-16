KKTC Cimnastik Federasyonu sporcusu Elvin Altındağ, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından ‘Zeka Özteknik Özel Ödülü’ne lâyık görüldü.

Geçitkale'de küçücük bir salondan Türkiye’deki şampiyonalarda dereceler elde eden Elvin Altındağ, geçtiğimiz akşam özel ödülle onurlandırıldı. Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği sporcusu olan Elvin, 2025 yılında Türkiye şampiyonasında 3’üncü gelen KKTC takımının en başarılı sporcusu olmuştu.

Cimnastikçi Elvin Altındağ, 2025’deki şampiyonada 5 alette 68.000 puan toplayarak genel tasnif Türkiye 4’üncüsü, atlama masasında 14.533 puanla Türkiye 3’üncüsü, asimetrik paralelde 14.200 puanla Türkiye 2’incisi, dengede ise 12.667 puanla Türkiye 5’incisi gelmişti.

Bu yıl ise 3-4 Temmuz tarihinde Türkiye’de düzenlenen ilk etap yarışmasında 14.100 derece ile Asimetrik Paralel Türkiye 1’incisi olmuştu.

AYDOĞAN: SPORCUM BÜYÜK EMEKLERLE BAŞARILARA İMZA ATTI

Mesarya Yıldızları Baş Antrenörü Berk Aydoğan, sporcusunun büyük emeklerle başarılara imza attığını belirterek, “Geçitkale'de küçücük bir salondan Türkiye'de kocaman bir başarı” elde ettiğini vurguladı.

Sporcusunun başarılarının devamını dileyen Aydoğan, Elvin’e lâyık görülen özel ödül için KTSYD ailesine, merhum Zeka Özteknik'in ailesine, sporcusunun ve KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, As Başkanı Basri Aydoğan ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

SAPSIZOĞLU: ELVİN ALTINDAĞ BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ise Elvin Altındağ’ın büyük başarıla imza attığını belirterek, başta ailesini olmak üzere Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği’ne, antrenörü Berk Aydoğan’a ve tüm antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Sapsızoğlu, “Bu anlamlı ödüle sporcumuzu layık gören Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve değerli yönetim kuruluna camiamız adına yürekten teşekkür ediyoruz.

Bu özel ödüle ismini veren, aramızdan ayrılan Zeka Özteknik'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza sabır diliyorum” dedi.