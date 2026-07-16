Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında ilk etabı tamamlanan Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Düğün Salonu hizmete açıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, yapılan yatırımın beldenin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirtti.

Düğün salonunun kapasitesini 300 kişiden 600 kişiye çıkardıklarını kaydeden Kasım, halka daha modern, daha konforlu ve daha kaliteli bir hizmet alanı sunduklarını söyledi.

Yapılan yatırımın yalnızca kapasite artışıyla sınırlı olmadığını ifade eden Kasım, salonun tüm ihtiyaçlarını yeniden ele aldıklarını belirtti.