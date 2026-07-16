N&F Badminton Akademi tarafından 6-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2026 Badminton Akademi Gelişim Kampı, Türkiye’nin yaş kategorilerindeki milli sporcuları ve kendi kategorilerinin şampiyonlarını bir araya getirdi.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) spor tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı.

Teknik, taktik, fiziksel performans ve maç odaklı çalışmalarla geçen kamp süresince sporcular, Lapta bölgesindeki kamp merkezinde konakladı.

Girne Amerikan Üniversitesi yönetimine ve GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ne teşekkür eden N&F Badminton Akademi yetkilileri, sporcuları KKTC’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bu tür organizasyonların hem kendi sporcularının gelişimine hem de Türkiye ile KKTC arasındaki badminton iş birliğinin güçlenmesine önemli katkılar sağladığını ifade eden yetkililer, sporcuların sportif ve akademik gelişimlerine GAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erman Doğan’ın destek verdiğini kaydetti.

N&F Badminton Akademi, bu tür kampların düzenlenmeye devam edeceğini açıkladı.