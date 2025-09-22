Gençlik Gücü Futbol Akademisi, küçük yaş gruplarında uyguladığı postür analiziyle dikkat çekti. Akademi Koordinatörü Hüseyin Güneralp ve Atletik Performans Direktörü Mustafa Behlül’ün önderliğinde gerçekleştirilen çalışmada, 5–12 yaş arası sporcuların postür değerlendirmeleri yapıldı.

Akademi yetkilileri, uygulamanın önemine dair şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımız bu yaşlarda hızlı bir büyüme ve gelişim dönemindeler. Bu süreçte yapılan postür analizleri sayesinde duruş bozukluklarını erken dönemde tespit ediyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Doğru postür, futbolun temel unsurlarından olan denge, koordinasyon ve sprint mekaniğini doğrudan destekliyor.”

Açıklamada ayrıca postür analizlerinin sadece futbol performansına değil, çocukların günlük yaşam kalitesine de katkı sağladığı, sakatlık riskini azalttığı ve teknik becerilerin öğrenimini kolaylaştırdığı vurgulandı.

“Futbolun geleceğini oluşturacak çocuklarımız için en önemli görevimiz, onların sağlıklı bir bedenle büyümelerini sağlamak. Postür analizi bu noktada vazgeçilmez bir uygulamadır” denildi.