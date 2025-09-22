RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray sevindi. Konyaspor'u 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, ligde 6'da 6 yaptı ve puanını 18'e yükseltti. Lider Galatasaray, en yakın rakibine 6 puan fark attı.

Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 önde kapattı.

64'te sahneye çıkan Lucas Torreira skoru 3-0 yaptı.

Konyaspor'un tek golü ise 80'de Umut Nayir'den geldi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 18'ye yükseltti. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.