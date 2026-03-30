Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa Büyük Sanayi’den ulaşan bazı esnaflarımız bize gönderdikleri fotoğraflarla isyan ettiler.

Esnaflarımız gönderdikleri fotoğraflarla birlikte adeta isyan ederek “Burası Büyük Sanayi gördüğünüz gibi lağım suları yollara akıyor ve içinden geçiyoruz” diyerek bu durumun kış aylarıyla başlayan bereketli yağmurlarla başladığını ve bugüne kadar geldiğini ifade ettiler.

Bir esnafımız ise başından geçen bir olayı şöyle aktardı: “Geçtiğimiz günlerde motosikletimle işyerime giderken bu lağım sulu bölgede çukura düştüm ve her tarafım su oldu” dedi.

Burasının tam Dolular Garaj’ın önü ve daha gerisi olduğunu söyleyen bölge esnafı “Ayıptır artık bu kadar da olmaz. Yazık günahtır ya, alınan vergilerle bu yollar çoktan yapılmalıydı” diyerek sözlerini tamaladılar.