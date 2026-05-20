Sn. Tufan Erhürman, sizin de belirttiğiniz gibi ‘bambaşka bir gençlik geliyor’ bu nedenle onlara dünyaya açılma fırsatını tanıyacak adımlar atılmalıdır…

Sn. Ünal Üstel, dün cenaze törenine katıldığınız şehit Özel Harekat Müdürlüğü Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ın babasının isyanı herhalde sizi de rahatsız etti. Bu konuda bir araştırma yapmanızda fayda var…

Sn. Özdemir Berova, Meclis’e gelen yeni yasa tasarısıyla ülkeye getirilecek olan sermayeden vergi sadece % 5 oranında alınacak olması, iş insanlarını isyan ettirdi. Umarız bu yanlıştan dönülür…

Sn. Olgun Amcaoğlu, piyasada zamlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Tüpgaza yapılan zammın ardından ekmekte zamlandı. Vatandaş bu zamların sonu nereye varacak diye soruyor…

Sn. Cenk Şeren, partinizin ilk milletvekilliği seçimlerinde bölgenizden milletvekili aday adayı oluyormuşsunuz. Hade hayırlısı olsun diyelim…

Sn. Umut Öksüz, takımınız China Bazaar Gençlik Gücü’nün bu sezon hem erkeklerde hem de kadınlarda elde etmiş olduğu şampiyonluklar nedeniyle sizleri kutlarız. Daha nicelerine diyoruz…