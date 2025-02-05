Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve kulübü Wolverhampton Wanderers ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan transfer duyurusunda, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

LEMINA İSTANBUL'DA

Tecrübeli futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Lemina ilk açıklamasında; "Ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Bu hikaye bitmedi demiştim, tekrar harika bir tarihi bulunan kulübe döndüğüm için çok mutluyum." dedi.

Galatasaray formasını 2019-2020 sezonunda da giyen 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle ligde ve kupada 19 karşılaşmaya çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY'DAN SAVUNMAYA GENÇLİK HAMLESİ

Galatasaray, üst üste yaptığı transferlerine bir yenisini eklemek istiyor. Galatasaray'ın genç stoper Carlo Simic için harekete geçtiği aktarıldı.