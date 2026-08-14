BTM Birinci Lig ekiplerinden Türkmenköy ASK, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, bir gece yarısı operasyonuyla Hüseyin Şeref’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda transfer, “Bir gece yarısı operasyonu daha!” ifadeleriyle duyurulurken, Hüseyin Şeref’e de “Ailemize hoş geldin” mesajı verildi.
Türkmenköy ASK, yeni transferine yeşil-beyaz forma altında başarılar dilerken, taraftarlarına da dikkat çeken bir transfer mesajı verdi.