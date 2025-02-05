Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi.

Serie A'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Torino derbisinde kaydettiği golün sosyal medya kanallarında taraftarlar tarafından en çok oylanan gol olduğu ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın Torino'ya ceza sahası dışından attığı gol, oylamada Inter formasını giyen Lautaro Martinez'in Empoli'ye karşı kaydettiği golü geride bıraktı.

Genç hücum oyuncusu, Juventus formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.