Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor oldu.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede deplasman ekibi gol perdesini 43. dakikada Saviolo ile açtı. Trabzonspor soyunma odasına üstün girdi.
Ev sahibi, 56. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Benedyczak skora denge getirdi.
Maçta başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Bu sonuçla Emre Belözoğlu'nun ve Fatih Tekke'nin öğrencileri lige 1'er puanla başladı.
Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.
Salah formayı giydi
Trabzonspor'da Muhammed Salah, deplasmandaki Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başladı.
Mısırlı yıldız 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
Yeni transferler iş başında
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başladı.
Bordo-mavililer, 43. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun asistinde Saviolo'nun fileleri dalgalandırmasıyla maçta öne geçti.